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  4. Amasya'da alışveriş merkezindeki yangın

Amasya'da alışveriş merkezindeki yangın

AMASYA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner: - "Yaptığımız incelemeler sonucunda yangının elektrik sisteminden kaynaklandığını düşünüyoruz" - Yangında yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi yarın toprağa verilecek

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki alışveriş merkezinde çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangının elektrik sisteminden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, AA muhabirine, dün ilçe merkezindeki 5 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydıner, "Yaşanan bu acı olaydan dolayı itfaiye ailesi olarak çok üzgünüz. Olay dün saat 18.09 itibarıyla ihbar hattımıza düştü. Yangın, binanın dördüncü katında çıkmıştı. Beşinci kattaki mutfak kısmında vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini aldık. Dördüncü kattaki sıcaklık ve duman beşinci kata çıkmıştı. 20 kişilik itfaiye ekibimiz, yangını bir an önce söndürmek ve içerideki vatandaşlarımıza ulaşmak için cansiperane çalıştı." ifadelerini kullandı.

Binadaki yangın merdivenlerinin kilitli olduğuna dikkati çeken Aydıner, "İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerimizle yaptığımız incelemeler sonucunda yangının elektrik sisteminden kaynaklandığını düşünüyoruz. Olayda kesinlikle yanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız zehirli gazdan vefat etti. Binada cam veya pencere bulunmuyordu. Personelimiz yangına teras katından ve merdivenleri kullanarak müdahale etti." dedi.

Öte yandan hastanede tedavileri süren 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren alışveriş merkezi çalışanları Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazeleri, yarın Kara Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetmiş, Aşkın Bayraktar (36), Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25) ve Yavuz Karaöz (29) ise hastaneye kaldırılmıştı.

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