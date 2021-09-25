Amasya'da aracında 100 şişe kaçak içki bulunan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında 100 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tespit edilen otomobili Organize Sanayi Bölgesi girişinde durduran jandarma ekipleri, araçta 100 şişe kaçak içki ile 60 sahte bandrol buldu.

Gözaltına alınan T.B, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz