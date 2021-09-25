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Amasya'da aracında 100 şişe kaçak içki bulunan şüpheli tutuklandı

25.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da aracında 100 şişe kaçak içki bulunan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında 100 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tespit edilen otomobili Organize Sanayi Bölgesi girişinde durduran jandarma ekipleri, araçta 100 şişe kaçak içki ile 60 sahte bandrol buldu.

Gözaltına alınan T.B, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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