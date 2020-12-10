YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da "aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

Amasya'da "aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

AMASYA HABERLERİ  | 10.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Amasya'da "aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, kayıt oluşturalım" diyerek kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara karşı uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Polis ekipleri, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp aşı bahanesiyle kişisel bilgileri talep eden kişilere inanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım.' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır." dedi.

Öztürk, Türkiye genelindeki en yaygın dolandırıcılık yönteminin "iletişim yoluyla dolandırıcılık" olduğunu söyledi. Bunun için de telefonun kullanıldığına işaret eden Öztürk, söz konusu durumlara karşı uyanık olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:43
Öğle
12:34
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Amasya Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.