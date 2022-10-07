Amasya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeşilırmak Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan C.K. ile U.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda U.K. bıçakla, C.K. ise sopayla darp sonucu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan U.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavinin ardından gözaltına alınan C.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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