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Amasya'da bitkin halde bulunan karaca yavrusu beslenip doğaya salındı

15.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bitkin halde bulunan karaca yavrusu beslenip doğaya salındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bitkin halde bulunan karaca yavrusu, beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Ortabük köyü Esenköy Yaylası'nda bir ağacın altında hareketsiz halde duran karaca yavrusunu fark edenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Jandarma, karacayı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Sağlık kontrolü yapılan ve yarası olmadığı belirlenen karacaya su ve yiyecek verildi. Karaca, daha sonra bulunduğu yerde doğaya salındı.

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