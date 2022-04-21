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Amasya'da çiftçilere 250 bin çilek fidesi dağıtıldı

21.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da çiftçilere 250 bin çilek fidesi dağıtıldı

Amasya Valiliği tarafından, "Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 250 bin çilek fidesi ile 4 ton malç naylonu dağıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, Amasya'nın coğrafya itibarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan bir il olduğunu söyledi.

Salgın sürecinin tarım ve gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Masatlı, "Amasya denince akla meyve ve meyvecilik gelmektedir. Toprağı ve iklim özellikleriyle meyve tarımı için oldukça uygun olan Amasya, çilek yetiştiriciliği için de uygun şartlara sahiptir." dedi.

Kentteki ürün çeşitliliği ve çilek üretimini artırmak amacıyla geçen yıl İl Özel İdaresinin finansmanı ve Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik çalışmasıyla bir proje hayata geçirdiklerini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bugün ise Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunduğumuz ve desteklenmesi uygun görülen 'Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi' kapsamında 250 bin çilek fidesi ve 4 ton malç naylonunu üreticilerimize teslim ediyoruz. Bu projenin toplam değeri yaklaşık 350 bin liradır. Bu tutarın yüzde 66'sı DOKAP tarafından karşılanmıştır. Dağıtımını yapacağımız fidelerin Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı olmasını diliyor, bu hizmetleri halkımıza sunmamıza imkan sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bol kazançlı bir yıl diliyorum."

Konuşmaların ardından çilek fideleri, Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı.

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