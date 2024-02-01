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Amasya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

AA AA
01.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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Amasya'nın Suluova ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafik kazasına karışan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Polisin takibi sırasında şarampole devrilen otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, Olayla ilgili sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan İ.F.B. gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık durumun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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