Amasya'da düzenlenen karakucak güreşlerinde Bekir Eryücel başpehlivan oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Bekir Eryücel kazandı.

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığınca düzenlenen güreşlerin finalinde Bekir Eryücel ile Ali Rıza Kaya karşılaştı. Kaya'yı yenen Eryücel, başpehlivan oldu.

Dereceye giren pehlivanlara ödüllerini CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir verdi.

Bu arada güreşleri izlemek için gelen engelli bir kişinin akülü aracının bozulduğunu gören trafik polisi, aracı iterek güreş alanına götürdü.

