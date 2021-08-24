Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kümbethatun Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda polis ekipleri, durdurdukları ticari takside arama yaptı. Aramada 51 gram metamfetamin ele geçiren polis, otomobildeki Ş.T'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla tutuklandı.



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