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Amasya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

22.10.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Gümüşhacıköy Belediyesine ait arıtma tesisi inşaatında çalışan Ahmet Uç (51), demir bağladığı esnada elektrik akımına kapılarak bulunduğu yerden düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uç, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Ahmet Uç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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