YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

04.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin evinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 38 kök farklı boyutlarda Hint keneviri, 120 gram esrar ve 9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Amasya'da yerli kenevir tohumu "Vezir"in ekimi yapıldıAmasya'da yerli kenevir tohumu "Vezir"in ekimi yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:04
Sabah
05:00
Öğle
12:40
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:57

Amasya Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Amasya Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Gündoğdu Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.