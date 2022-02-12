YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali" başladı

Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali" başladı

12.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali" başladı

Şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da, "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenleniyor.

Amasya Belediyesince düzenlenen festival, Amasya Belediyesi Konservatuarı tarafından gerçekleştirilen Türk halk müziği konseriyle başladı.

Konserin ardından Amasya'da yaşayan ve evliliklerinde 40 yılı dolduran 40 çift için yemek düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çiftlerle sohbet ederek hayatlarında mutluluk diledi.

Yeşilırmak kenarında kurulan 14 Şubat temalı fotoğraf çekim alanlarında da fotoğraf çektiren vatandaşlara kırmızı gül dağıtıldı. Şehzadeler Gezi Yolu'nda yerel sanatçılar tarafından verilen konserler de gün boyu devam edecek.

Festival alanına kurulan hediyelik eşya stantlarından elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğine bağışlanacak.

Başkan Sarı, gazetecilere, genel olarak aşk ve sevgi temaları ile bilinen 14 Şubat'ın kimileri için aşkın kutlandığı, kimileri için ise aile bireylerine ya da sevdiklerine sevgilerini gösterdikleri bir gün olduğunu anlattı.

Etkinliklerin Amasya'nın turizm açısından gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayacağını dile getiren Sarı, "Amasya, Ferhat ile Şirin'in memleketi olan bir aşıklar şehri ancak bu zamana bu konuda hiçbir eylemimiz yok. Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. Biz de bu şehre uygun bir etkinlik düzenledik." dedi.

Festival, halk konseri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıAmasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladıTrabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan kadınların adalet çağrısıİzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan kadınların adalet çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:56
İkindi
15:46
Akşam
18:14
Yatsı
19:34
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.