YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

AMASYA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:56 | Son Güncelleme

Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası kesildi.

Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı.

İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerde, iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasağa uyduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Anahtar Kelimeler:
Amasya Genelge İdari para cezası Kahvehane koronavirüs Önlem uymayan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Amasya Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:48
İkindi
16:15
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Amasya Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Hakan Eczanesi
Merzifon
Çiğdem Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Amasya’da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

Amasya’da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.