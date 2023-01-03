YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

03.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer'in (45) kullandığı 05 AAC 870 plakalı otomobil ile Fatma Nur E. (24) idaresindeki 05 AAE 907 plakalı hafif ticari araç, Dutluk köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, Sümer herhangi bir yara almazken hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Rümeysa Nur E. (19) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadığını söyledi.

Kazada can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Sümer, "Ciddi bir kaza geçirdik ama emniyet kemerimizin takılı olması ve hava yastıklarının açılması bizi korumuş oldu. Lütfen herkes emniyet kemerini mutlaka taksın" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşova’da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulunduTaşova’da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndüSabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Gemiden düşen Ukraynalı mühendis ölü bulunduGemiden düşen Ukraynalı mühendis ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya yaralı

Amasya Namaz Vakitleri 3 Ocak Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:54
Öğle
12:46
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.