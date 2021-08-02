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Amasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandı

02.08.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandı

Amasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, gelin alma töreninde havaya rastgele ateş açılması sonucu, parkta oturan 19 yaşındaki kız yaralandı.

Sofular Mahallesi'nde düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş edilmesi sonucu Ticaret Parkı'nda oturan Sıla D. mermiyle yaralandı.

Havaya ateş edilmesi sonucu park halindeki bir araca da mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sıla D, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu şüpheli O.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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