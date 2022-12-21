Amasya'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Abdülkadir G. idaresindeki 34 HN 8087 plakalı otomobil ile Fevzi B. yönetimindeki 05 FB 052 plakalı otomobil, Akif Gülle Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile 05 FB 052 plakalı otomobilde bulunan Servet B. yaralandı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Tayfun M. yönetimindeki 05 ACF 265 plakalı otomobil, Sazlıca köyü yolunda şarampole devrildi, sürücü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.