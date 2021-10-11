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Amasya'da ilkokul öğrencileri "Mobil Tır'da" trafik eğitimi aldı

11.10.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da ilkokul öğrencileri "Mobil Tır'da" trafik eğitimi aldı

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Amasya'ya geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Bahçeleriçi İlkokulunun bahçesinde faaliyetine başladı.

Üç yüz ortaokul öğrencisine yönelik bir günlük program çerçevesinde, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Öğrencilerden Mustafa Kuzey Aylak, eğitimin son derece eğlenceli geçtiğini ve önemli bilgiler öğrendiklerini söyledi.

Kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden Aylak, "Burada polis amcalar bize mobil eğitim tırında eğitim veriyor, eğlenirken öğreniyoruz. Trafikte önemli olan birçok kuralı öğrendik ve bilgi sahibi olduk, Bunda sonra trafikte daha dikkatli olacağız ve büyüklerimizi trafik kurallarına uyma noktasında uyaracağız." dedi.

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