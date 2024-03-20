Amasya'da işten çıkarıldıklarını iddia eden fabrika işçileri eylem yaptı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrika önünde, işçiler ve Kristal-İş Sendikası üyeleri toplandı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aslan, burada yaptığı konuşmada, her zaman işçilerin yanlarında olduklarını söyledi.

İşveren ve işveren vekillerinin, işçilerin sendikal haklarını kullanmalarını engellemek istediklerini savunan Aslan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının her ay güncelleyerek yayımladığı işkolu istatistiklerine göre 176 işçinin çalıştığı fabrikada 12 üyemiz sadece ve sadece sendikamıza üye olduğu için haksız ithamlara maruz kaldı ve geçersiz nedenlerle işten atıldı. Sendikamız her zaman üyelerinin taleplerini masada görüşmeye hazırdır. Hukuksuzluğun tarafında olmayın. İşçilerin anayasal haklarına ve taleplerine saygı duyun." ifadelerini kullandı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile bazı siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adayları da işçilere destek verdi.

Fabrika önünde işçilerin eylemi sürüyor.

