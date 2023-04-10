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Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama

10.04.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da mahalle sakinleri, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri için sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.

Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama

Üçler Mahallesi'nde vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezini arayan mahalle muhtarı Coşan Aylak, mahallede büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi. Vatandaşlar, kavgaya müdahale için gelen ekipleri alkışlarla karşıladı.

Daha sonra mahalle sakinleri tarafından polislere pasta ve çay ikram edildi.

Coşan Aylak, sürprizi mahalle sakinleriyle beraber düşündüklerini ifade ederek, "Biz de böyle bir günde Polis Haftası'nı kutlayalım dedik. Mahalleliler olarak toplandık, ne yapabiliriz diye düşünürken bir pasta ve konfeti eşliğinde 'büyük bir kavga var' diyerekten ihbar verdik. Daha sonrasında da en hızlı bir şekilde gelen polis arkadaşlarımıza böyle bir sürpriz yaptık. Polis Haftası'nı da bütün polislerimizin kutluyoruz" diye konuştu.

Karşılaştıkları sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirten Komiser Yardımcısı Süleyman Elibol ise "Bu mahallede büyük bir kavga olduğunu beyan ettiler, yaralamalı şekilde. O yüzden hızlı şekilde geldik. Müdahale etmek için geldik. Sağ olsun mahalleli günümüzü kutlamak için böyle bir şey yapmışlar. Mutlu olduk, teşekkür ediyoruz kendilerine" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Fazilet Yazıcı da "Polis Haftası'nı kutlayalım diye böyle bir program hazırladık. 'Yaralı var' dedik, hemen gelin dedik. Böyle bir sürpriz hazırladık." diye konuştu.

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