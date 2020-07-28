YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da kurban pazarlığı ahşaptan maket elle yapılıyor

Amasya'da kurban pazarlığı ahşaptan maket elle yapılıyor

AMASYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Amasya'da kurban pazarlığı ahşaptan maket elle yapılıyor

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarında kurbanlık için tokalaşma, ahşaptan maket elle gerçekleştiriliyor.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarına giren vatandaşların ateşlerini ölçüyor, maske takmayan vatandaşlar pazar yerine alınmıyor.

Pazara giren araçları da dezenfekte eden ekipler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Salgın nedeniyle alıcı ve satıcı arasında el ele tutuşarak pazarlıklar yapılamıyor ancak taraflar, sosyal mesafeli kurban pazarlık istasyonunda, ahşaptan yapılan maket eli tutup kurban pazarlığı yapma imkanı bulabiliyor.

Her pazarlığın sonunda istasyonda bulunan ahşap eller, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, gazetecilere, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın direktifleri doğrultusunda hayvan pazarında vatandaşların sağlığı için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin pazar alanında sürekli denetimlerini sürdürdüğünü dile getiren Kesler, "Bir gelenek var bizde, pazarlık edilirken tokalaşma geleneği. Geleneği devam ettirmek amacıyla koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu yaptık. İsteyen geliyor, burada pazarlığını yapıyor. Maske kullanım, mesafeyi koruma, hem de teması önleme anlamında böyle bir proje düşündük." dedi.

Uygulamanın vatandaşların ilgisini çektiğini, hatıra fotoğrafı çektirenlerin de olduğunu dile getiren Kesler, "Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, kazasız belasız, huzurlu, sağlıklı şekilde bayram geçirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Amasya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:23
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:04
Yatsı
21:41

Amasya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Canli Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Hayat Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Suluova’da hafız adayları uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı

Suluova’da hafız adayları uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Suluova Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Hizmetleri

Suluova Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Hizmetleri

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.