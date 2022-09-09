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Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı tutuklandı

09.09.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı tutuklandı

Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kuyumcuyu soyduktan sonra polis ekiplerince yakalanan M.A.A'nın (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Madde bağımlısı olduğu belirlenen M.A.A'nın çaldığı altınların bulunması için çalışmalar sürüyor.

İlçede dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki kuyumcuya girip iş yeri sahibini tabancayla tehdit ederek altınları alıp kaçan M.A.A, polis ekiplerince evinde yakalanmıştı.

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