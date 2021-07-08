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Amasya'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

08.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Amasya'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kayadüzü köyünde bir köpeğin eski su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.

AFAD görevlisi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna iple inerek, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, daha sonra köpeği sahibi İbrahim Şahin'e teslim etti.

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