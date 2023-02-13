Amasya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri 150 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi

Deprem bölgesindeki ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, depremin ilk günü faaliyete geçirdikleri, okullarında bulunan ekmek atölyesinde ürettikleri 150 bin ekmeği paketleyerek, depremden etkilenen Gaziantep ve Malatya'ya ulaştırdı.

Öğrenciler tarafından AFAD'a teslim edilen ekmekler, bölgede Kızılay'ın ve STK'ların kurduğu aşevlerine dağıtılıyor.

Konuyla ilgili, Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncülüğünde, Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve pansiyon görevlilerinin hazırladıkları 150 bin ekmek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Öğrencilerimiz 7/24 çalışarak ekmek atölyesinde üretime devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

DEPREMZEDELER İÇİN GİYECEK ÜRETİYORLAR

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi ile Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu Kurs Merkezindeki usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllülerin depremzedeler için diktikleri eşofman takımı, içlik, hırka, atkı, bere ve eldivenler deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırıldı.

Üretilen ürünlerin, Kızılay koordinesinde bölgeye ulaştırıldığı ve üretimin devam ettiği bildirildi.

