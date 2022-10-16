Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde minibüsün tıra çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merzifon-Çorum kara yolunda seyreden Muharrem T. yönetimindeki 19 DP 196 plakalı minibüs, Kamışlı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Tekin K. idaresindeki 52 ACF 965 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Fatma T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem T. sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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