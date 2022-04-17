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Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

17.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.D. idaresindeki 34 SR 5728 plakalı minibüs, Taşova-Ladik kara yolunun Destek mevkisinde, S.E'nin kullandığı 60 AH 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Amasya

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