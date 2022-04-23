YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da minikler, Kovid-19 figürü çizdikleri balonları gökyüzüne bıraktı

Amasya'da minikler, Kovid-19 figürü çizdikleri balonları gökyüzüne bıraktı

23.04.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da minikler, Kovid-19 figürü çizdikleri balonları gökyüzüne bıraktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üzerine yeni tip koranavirüs (Kovid-19) figürü çizdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Mihri Hatun Anaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen etkinlikte, üzerine maske ile virüs figürleri çizdikleri rengarenk balonları daha sonra Kovid-19'un tamamen bitmesi dileğiyle gökyüzüne gönderdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, çocukların maske ve virüsü artık hayatlarından tamamen çıkarmak istediklerini söyledi.

Güzel günlerin kendilerini beklediğini dile getiren Davu, "Büyük coşku ve heyecanla balonları gökyüzüne bırakan öğrencilerin mutlulukları ve sevincini görüyorum. Bugün çocukların günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinlikte ilgili hazırlanan klibi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyorEmekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor
Muğla'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldüMuğla'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılamaTrabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama

Amasya Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:37
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:33
Yatsı
21:01
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.