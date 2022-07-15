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Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı

15.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yaşar H. idaresindeki 05 ABS 952 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde, Nihat S'nin kullandığı 06 ET 7160 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emre S, Tuna S, Cafer U, Alaattin K. ve Zeki B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Amasya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:11
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:58
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

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