Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden Atilla B. (62) yönetimindeki 34 FNN 169 plakalı otomobil, Karacaören mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Bahriye B. (60) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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