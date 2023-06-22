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Amasya'da özel çocuklar atık malzemelerle oluşturulan oyun parkurunda eğlendi

22.06.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar, atık malzemelerle oluşturulan oyun parkurunda eğlendi.

Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi görevlileri, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için atık malzemeleri kullanarak oyun parkuru oluşturdu.

Araç lastiği, konserve kutusu, plastik kap, eski masa ve sandalye gibi atık malzemelerden oluşturulan parkurda yarışan down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklara zaman zaman aileler ve görevli personel de eşlik etti.

Merkezin sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, çocukların hem psikomotor hem de bilişsel gelişimlerine katkıda bulunması amacıyla oyun parkuru kurduklarını söyledi.

Kurum bahçesinde oluşturdukları parkurda çocukların çok eğlendiğini dile getiren Atıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz tatili boyunca çocuklarımızla her hafta etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinliklerimize dezavantajlı öğrencilerimizle başlamak istedik. Bizim için onlar çok önemli. Bugün survivor özel çocuk etkinliği düzenledik. Parkurumuzu evsel atıklarla oluşturduk. Elimizde olan imkanları değerlendirmek istedik. Strateji, adrenalin, macera dolu parkurda öğrencilerimizin psikomotor becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Yarışmalara katılan çocuklarımız hem sosyalleşti hem de keyifli vakit geçirdi. Sanat, spor, kültürel etkinliklerimiz devam edecek."

Atıcıoğlu, çocukların geleceğe hem en iyi şekilde hazırlanması hem de mutlu olmalarını sağlamak için faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yarışmanın sonunda derece elde eden çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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