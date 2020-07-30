Amasya'da polis, şehit çocuğuna üniforma hediye etti

Amasya'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in 5 yaşındaki oğlu Emirhan'ın polis üniforması isteğini yerine getirdi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, şehidin İpekköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülsüm ve oğlu Emirhan Diker'i ziyaret etti.

Daha önce kendilerinden polis üniforması isteyen Emirhan'a sürpriz yapan ekipler, özel hazırlattıkları üniformayı çocuğa verdi.

Üniformayı giyen Emirhan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Gülsüm Diker, gazetecilere, oğlunu mutlu ettikleri için polise minnettar olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Diker, şöyle konuştu:

"Bugün polis ağabeylerim ve ablalarım oğlumun çok istediği polis kıyafetini bayram arifesinde getirerek bizlere çifte bayram yaşattı. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Oğlum polis ağabeyleri ve ablalarının getirdiği kıyafeti görünce çok mutlu oldu."

