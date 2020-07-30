YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da polis, şehit çocuğuna üniforma hediye etti

Amasya'da polis, şehit çocuğuna üniforma hediye etti

AMASYA HABERLERİ  | 30.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Amasya'da polis, şehit çocuğuna üniforma hediye etti

Amasya'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in 5 yaşındaki oğlu Emirhan'ın polis üniforması isteğini yerine getirdi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, şehidin İpekköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülsüm ve oğlu Emirhan Diker'i ziyaret etti.

Daha önce kendilerinden polis üniforması isteyen Emirhan'a sürpriz yapan ekipler, özel hazırlattıkları üniformayı çocuğa verdi.

Üniformayı giyen Emirhan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Gülsüm Diker, gazetecilere, oğlunu mutlu ettikleri için polise minnettar olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Diker, şöyle konuştu:

"Bugün polis ağabeylerim ve ablalarım oğlumun çok istediği polis kıyafetini bayram arifesinde getirerek bizlere çifte bayram yaşattı. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Oğlum polis ağabeyleri ve ablalarının getirdiği kıyafeti görünce çok mutlu oldu."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktılar! Sosyal medyayı yıkan paylaşım Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktılar! Sosyal medyayı yıkan paylaşım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Amasya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:25
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:02
Yatsı
21:39

Amasya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Beste Eczanesi
Merkez
Koçbaş Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Merzifon Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Amasya’da bayram hazırlıkları

Amasya’da bayram hazırlıkları

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Amasya’da Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 2 Ölü

Amasya’da Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 2 Ölü

Suluova Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Hizmetleri

Suluova Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Hizmetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.