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Amasya'da sele kapılan kadının cenazesi defnedildi

07.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da sele kapılarak hayatını kaybeden 30 yaşındaki Zilal Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Şahin için Amasya Belediyesi Gasilhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, kadının eşi Serkan ve 12 yaşındaki kızları Elizan Şahin ile yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Zilal Şahin'in cenazesi, Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 5 Haziran'da, suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göledinde Murat Ekşi'nin cesedine ulaşılmıştı. Zilal Şahin'in cesedi ise göledin üstündeki toprak birikintisinin altında bulunmuştu.

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