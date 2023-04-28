YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28.04.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hüseyin Kodak (42) idaresindeki 05 DH 964 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Meryem (81) ve kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Kodak ile annesi Meryem Kodak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Neslihan Kodak'ın tedavisi ise sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiAmasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldıBalıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı
Malatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyorMalatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Amasya Otomobil

Amasya Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:33
Öğle
12:39
İkindi
16:28
Akşam
19:35
Yatsı
21:05

Amasya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Evren eczanesi
Goynucek
Burçin eczanesi
Gumushacikoy
Doganer eczanesi
Merzifon
Ömür eczanesi
Hamamozu
Uğur eczanesi
Merkez
Esra eczanesi
Suluova
Gönül eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.