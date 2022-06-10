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Amasya'da sulama kanalına düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı

10.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da sulama kanalına düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sulama kanalına düşen tilki yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Önce Vatan Tepesi'nde sulama kanalına düşerek mahsur kalan tilkinin çevrede bulunanlar tarafından fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına inerek tilki yavrusunu çıkardı.

Tilki, daha sonra serbest bırakıldı.

Tilki yavrusunun kurtarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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