Amasya'da tünel duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin tünelin giriş duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu istikametine giden Uğur Başar (34) yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün oğlu Eymen Melih Başar (11) olay yerinde, eşi Saliha Tok Başar (38) ise hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile 7 aylık oğlu Uras bebek ise Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailenin, Uğur Başar'ın ilk evliliğinden olan çocuğunun doğum gününe katılmak amacıyla Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.



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