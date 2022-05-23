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Amasya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri devam ediyor

23.05.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri devam ediyor

Amasya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası", Amasya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Amasya Valiliği öncülüğünde Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesinin katkılarıyla Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlen etkinlik, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle başladı.

Etkinliğe katılan aşçılar, kokoreç, katmer, köfte, tantuni, tavuklu pilav, Arnavut ciğeri gibi yemekler yaptı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, şeflerin pişirdiği yemeklerin tadına baktı.

Vali Mustafa Masatlı, Türk Mutfağı Haftası'nda, Türk mutfağında yer alan lezzetlerin, yerli ve yabancı misafirlerin tadımına sunulacağını söyledi. Amasya Valiliği olarak kentin zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik sürdürdükleri çalışmalarla 9'a ulaşan coğrafi işaretli yemek sayısına 24 yemek daha eklemeyi hedeflediklerini anlatan Masatlı, "Bugün sizlerle Türk Mutfağı Haftası kapsamında lezzetli bir etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda asırlık tariflerle, bir hafta boyunca burada, Türk mutfağı lezzetleriyle ilgili milletimizin köklü tarihinde yer alan lezzetler yer alacak." diye konuştu.

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