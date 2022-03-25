Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Merzifon-Ankara kara yolunda bir otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayan ve içinde 4 kişi bulunan otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurmayı başardı.

Kovalamacanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan E.D, A.Ç, M.R. ve E.Ç. yakalandı.

Otomobildeki aramada 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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