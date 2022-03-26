Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan E.D, A.Ç, M.R. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

İlçede 25 Mart'ta polis ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolunda sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovalamacanın ardından durdurmuş, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Otomobilde 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.



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