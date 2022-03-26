YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

26.03.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan E.D, A.Ç, M.R. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

İlçede 25 Mart'ta polis ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolunda sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovalamacanın ardından durdurmuş, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Otomobilde 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyorEmekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor
Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltıKütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:24
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.