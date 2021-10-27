Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Amasya'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı; yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nde Gülsüm Çengel'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Ev sahibinin yangın başladığı sırada evden çıktığı ve evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

