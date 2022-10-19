Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden Rota Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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