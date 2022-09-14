Amasya'da Ziyaret Barajı'na 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Amasya'da bu yıl 100 bini Ziyaret Barajı'na olmak üzere 850 bin balık yavrusu, gölet ve barajlara bırakıldı.

Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yavru sazanlar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ve Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık tarafından düzenlenen törenle suya salındı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suluova'da üretimi yapılan balıkların Türkiye'nin birçok ilinde bulunan göl ve barajlara salındığını söyledi.

Söz konusu istasyonda 9 milyon sazan balığı yavrusu üretildiğini anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Amasya, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir ilimiz. Son 2 yılda buna bir de su ürünlerini eklemiş bulunuyoruz. Su ürünleri üretim istasyonumuz, geçen yıl Devlet Su İşlerinden, Tarım İl Müdürlüğümüze devredildi. İstasyonumuzda başta sazan ve Mersin balığı yavrusu olmak üzere çeşitli türler yetiştirilmeye başlandı. Geçen yıl 4 milyon olan sazan yavrusu üretimi, bu yıl 9 milyona yükseldi. Amasya'da yetiştirilen 9 milyon yavru balık, 13 ilde suya bırakıldı. İlimizde ise 100 bini Ziyaret Barajı'na olmak üzere 850 bin yavru balığı sularımıza bıraktık."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise hedeflerinin, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 milyon yavru balığı su ile buluşturmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çupra ve levrek yetiştiriciliğinde dünya lideri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "2021 yılında Türkiye'de, 73 ilde 903 kaynağa 65 milyon yavru balık bıraktık. 2022 yılında özellikle kendimize daha büyük bir hedef koyduk. 84 milyon balık, tüm kaynak ve barajlara bırakılacak. 2023 hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 milyon yavru balığı suyla buluşturmak. Biz çupra ve levrek yetiştiriciliğinde dünya birincisiyiz, alabalıkta ise dünya ikincisiyiz. Gerçekten bu sektör bizim için yıldızı parlayan bir sektör." dedi.

Yılbaşından bu yana Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 9 milyon yavru balık, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında Amasya, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun, Sivas, Trabzon, Tokat ve Yozgat'taki 178 su kaynağına bırakıldı.

