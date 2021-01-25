Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Amasya’ya 2 yeraltı barajı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Amasya’ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

“Amasya’mıza 3 baraj ve 2 gölet kazandırdık”

Karadeniz ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Amasya’da, ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 665 milyon 261 bin 967 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 3 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Yıldız, “55 metre yüksekliğinde ve 1,75 milyon m3 su biriktirme hacimli Amasya Ziyaret Barajı’nı hizmete aldık. Ayrıca; Değirmendere Barajı ile 2 bin 420 dekar, Yassıçal Barajı ile de 960 dekar zirai araziyi suya kavuşturduk. Diğer taraftan Amasyalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Amasya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 5 barajın (Amasya Merkez Duruca Barajı, Aydınca Barajı, Gümüşhacıköy Beden Barajı, Gümüşhacıköy Saraycık Barajı ve Ziyaret Saraycık Barajı) yapım çalışmaları devam ediyor” dedi.