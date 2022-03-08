Amatör Küme maçında görülmemiş hakem boykotu! Kendi kalelerine 11 gol attılar, 16-0 olan maç tatil edildi

Aydın 1. Amatör Küme’deki maçında uzun yıllar unutulmayacak bir hakem boykotu yaşandı. Hafta sonu oynanan Kuşadası 122 ve Altınkumspor arasındaki maça futbolcuların protestosu damga vurdu.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; hakem Erdal'a sık sık kararları nedeniyle itirazda bulunan Altınkumspor ikinci yarıya protesto ile başladı. 2. yarıda sahaya geç çıkan Altınkumsporlu futbolcular, başlama vuruşu ile hakemleri alkışlayarak protesto etti.
Boykotu sürdüren futbolcular daha sonra kendi kalelerine 11 gol attı.
Maçın devamında Altınkumsporlu futbolcular sahayı tek tek terk etti. Altınkumspor sahada 7 kişinin altına düşünce maç 16-0 iken hakemler maçı tatil etti.
Kuşadası 1922 maçını Çağrı Erdal, Mutlu Acar ve Merve Gürbüz hakem üçlüsü yönetirken Altınkumspor Başkanı Özgür Makasçıoğlu tepkilerinin bir maç için olmadığı belirtti. Makasçıoğlu, sezon boyunca hakem hatalarından canlarının yandığını, geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.
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