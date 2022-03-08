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Amatör Küme maçında görülmemiş hakem boykotu! Kendi kalelerine 11 gol attılar, 16-0 olan maç tatil edildi

08.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın 1. Amatör Küme’deki Kuşadası 1922-Altınkum maçına hakem boykotu damga vurdu. Hakem Çağrı Erdal'ın vermiş olduğu kararlara isyan eden Altınkumlu futbolcular, ikinci yarıya geç çıktı. İkinci 45 dakikanın başlama düdüğüyle hakemi alkışlayarak protesto eden futbolcular kendi kalelerine 11 gol attı. Futbolcular sahayı tek tek terk ederken, 16-0 olan mücadele tatil edildi.

Amatör Küme maçında görülmemiş hakem boykotu! Kendi kalelerine 11 gol attılar, 16-0 olan maç tatil edildi

Aydın 1. Amatör Küme’deki maçında uzun yıllar unutulmayacak bir hakem boykotu yaşandı. Hafta sonu oynanan Kuşadası 122 ve Altınkumspor arasındaki maça futbolcuların protestosu damga vurdu.

İLK YARI 5-0 SONA ERDİ

  1. Grup'ta 11. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadası 1922 ile iddiası bulunmayan Altınkumspor karşı karşıya geldi. Kuşadası TFF Sahası'nda oynanan ve Çağrı Erdal'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Altınkumspor rakibi önünde 5-0 yenik kapattı.

İKİNCİ YARI HAKEM PROTESTOSUYLA BAŞLADI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; hakem Erdal'a sık sık kararları nedeniyle itirazda bulunan Altınkumspor ikinci yarıya protesto ile başladı. 2. yarıda sahaya geç çıkan Altınkumsporlu futbolcular, başlama vuruşu ile hakemleri alkışlayarak protesto etti.

KENDİ KALELERİNE 11 GOL ATTILAR

Boykotu sürdüren futbolcular daha sonra kendi kalelerine 11 gol attı.

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16-0 OLAN MAÇ TATİL EDİLDİ

Maçın devamında Altınkumsporlu futbolcular sahayı tek tek terk etti. Altınkumspor sahada 7 kişinin altına düşünce maç 16-0 iken hakemler maçı tatil etti.

İSYANIN NEDENİ BİR MAÇ DEĞİL

Kuşadası 1922 maçını Çağrı Erdal, Mutlu Acar ve Merve Gürbüz hakem üçlüsü yönetirken Altınkumspor Başkanı Özgür Makasçıoğlu tepkilerinin bir maç için olmadığı belirtti. Makasçıoğlu, sezon boyunca hakem hatalarından canlarının yandığını, geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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