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  4. Amatör lig maçında olay! Deplasman seyircisi, ev sahibinin tesislerini bastı: 4 yaralı...

Amatör lig maçında olay! Deplasman seyircisi, ev sahibinin tesislerini bastı: 4 yaralı...

05.03.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig’in 16’ncı haftasında 1-1 biten Mardin 1969 Spor - Mazıdağı Fosfat Spor karşılaşmasının sonunda taraftarlar, stadyum dışında birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralanırken, taşların isabet ettiği bir ambulansta maddi hasar oluştu.

Amatör lig maçında olay! Deplasman seyircisi, ev sahibinin tesislerini bastı: 4 yaralı...

Bölgesel Amatör Lig’in 16’ncı haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Mazıdağı Fosfat Spor’u ağırladı. Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı.

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Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı.

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Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu. Polisin uzun uğraşları sonucu taraftarların dağıtılmasıyla olaylar sona erdi.

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