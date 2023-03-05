Amatör lig maçında olay! Deplasman seyircisi, ev sahibinin tesislerini bastı: 4 yaralı...

Bölgesel Amatör Lig’in 16’ncı haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Mazıdağı Fosfat Spor’u ağırladı. Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı.

Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı.

Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu. Polisin uzun uğraşları sonucu taraftarların dağıtılmasıyla olaylar sona erdi.





