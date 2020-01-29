SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

FUTBOL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

Fransa Kupası son 16 turunda amatör lig ekiplerinden Epinal, sahasında milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

Kupanın son 16 turunda Lille, Colombiere Stadı'nda amatör lig ekibi Epinal'a konuk oldu.

Lille, 8. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. Fransa'da amatör seviyeye denk gelen 4. ligde mücadele eden Epinal, Jean-Philippe Krasso'nun 54 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıkarak kupada sürprize imza attı.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı Lille'de Mehmet Zeki Çelik ise karşılaşmada yedekler arasında yer aldı ve forma şansı bulamadı.

Öte yandan Paris Saint-Germain ise 3. lig takımı Pau'yu deplasmanda 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Thiem, Nadal'ı evine gönderdiThiem, Nadal'ı evine gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Epinal fransa kupası Futbol lille

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Saffet Akyüz: Beşiktaş’a Sergen Yalçın da gelse başarılı olamaz!

Şok Sergen Yalçın iddiası

Elazığspor, ligden çekilme kararı aldı!

Efsane kulüp ligden çekiliyor!

Yunanistan'ı karıştıran gelişme: PAOK ve Xanthi küme düşürülsün

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım

TPFD'den Elazığ'daki depremzelere yardım

TFF'den ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı hakkında açıklama

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.