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Amatör liglerden gelen Emrecan Bulut, Beşiktaş yolunda!

26.06.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda amatörden keşfettiği genç futbolcuları üst liglere uğurlayan TFF 2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor'un son bombası Emrecan Bulut oldu. 20 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, Somaspor yönetimiyle 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Amatör liglerde forma giyip aynı zamanda fabrikada çalışırken geçen sezon başında Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün keşfiyle profesyonel olan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, 2. Lig'deki tek yılda gösterdiği performansla Süper Lig devi Beşiktaş'la anlaştı.

Ardahanlı olup futbola ailesiyle yerleştikleri Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında başlayan genç futbolcu, pandemi dönemi nedeniyle kariyerinin başında sahalardan erken koptu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 yıllarını yeşil sahalardan uzak geçiren Emrecan, bir fabrikada çalışmaya başlayıp 90 kilograma kadar çıktıktan sonra futbola yine Amatör Lig'deki Karaköy SFK'da döndü.

İLK YILINDA 16 GOL ATTI

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Bu takımdaki performansıyla Somaspor'un dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında 2'nci Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı. Genç yaşına rağmen ligde gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

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Performansıyla birçok Süper Lig ekibini peşine takan futbolcu için Beşiktaş, Somaspor yönetimiyle 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.


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