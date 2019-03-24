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Amatör maçta futbolcular hastanelik oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında yaşanan kavga kameralara yansıdı. İki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı olaylarda 9 futbolcu kırmızı kart görürken, bir yönetici de hakem tarafından dışarı çıkartıldı.

Amatör maçta futbolcular hastanelik oldu

Haliliye Belediyesi 2. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Bağmancıspor ile Eyyübiye Belediyespor arasında Yenice Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Cengiz’in yönettiği müsabakada futbolcular birbirine girdi.

Eyyübiye Belediyespor’un 2-0 önde götürdüğü müsabakanın 45. dakikasında her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören futbolcular sahayı terk ettiği sırada birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bir futbolcunun korner direğini alıp rakip takımın oyuncusunun kafasına vurması sonrası ise saha karıştı.

Olaya diğer oyuncular da karışında ortalık adeta savaş alanına döndü. Sahaya giren polisler, tarafları ayırmak için büyük çaba harcadı. 2 oyuncunun hastaneye kaldırıldığı olayda Bağmancıspor’dan 3 futbolcu, Eyyübiye Belediyespor’dan ise 6 oyuncu ve kırmızı kart gördü. Eyyübiye Belediyespor’un 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa 2. Amatör Küme B Grubu Bağmancıspor Eyyübiye Belediyespor

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