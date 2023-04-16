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Amatör maçta ortalık karıştı! Son düdüğün ardından futbolcular birbirine girdi...

16.04.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak 2. Amatör Küme’de oynanan Çaycuma Yakaspor-Karamusaspor maçı sonrası saha içinde olaylar çıktı.

Amatör maçta ortalık karıştı! Son düdüğün ardından futbolcular birbirine girdi...

Çaycuma sentetik sahada Soner Harmanbaşı, Murat Kaskun ve Mikail Akdoğan hakem üçlüsünün yönettiği Çaycuma Yakaspor ile Karamusaspor karşı karşıya geldi. Konuk takım Karamusaspor 4-1’lik üstünlük ile ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıda ise liderliğini sürdüren konuk takım Karamusaspor maçın son dakikalarında kendi ceza sahasına yaşadığı pozisyonda rakip takıma penaltı kazandırdı.

Penaltıyı gole çeviren Çaycuma Yakaspor skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmanın 90 dakikası 4-2 ile tamamlandı. 10 dakikalık uzatma dakikalarında ise skor değişmedi. Karşılaşma Karamusaspor’un 4-2’lik skorla sona erdi.

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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede çıktı. Uzun bir süre devam eden arbede soyunma odasına kadar sürdü.

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Polis, olaylara müdahale ederek gerginliği kontrol altına aldı.

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