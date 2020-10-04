Amatör Spor Haftası başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amatör Spor Haftası bu yıl yaş gruplarına göre minik, küçük, yıldız, genç, büyük, veteran gruplarında il ve ilçe tertip komitelerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenecek temsili 3 branşta düzenlenecek. Amatör Spor Haftası'nda düzenlenecek faaliyetlerle farkındalık oluşturularak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcuların halka tanıtılması sağlanacak. Ayrıca amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilmesi, bu etkinlikler ile Türkiye'de topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

- Bakan Kasapoğlu: "Bu önemli organizasyon, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri bu önemli ve değerli organizasyonun, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti. Katılımcıları sporun güzellikleriyle buluşturan Amatör Spor Haftası'nı, pandeminin gölgesinde olsa da bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin bir spor ülkesi olarak geleceğe yürüyüşünde büyük bir role sahip olan amatör sporun gelişimi adına önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "Spor yapan bir toplum olarak geleceğe birlikte yürüyeceğiz"