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  4. Amatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisi

Amatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Amatör Lig’de mücadele eden Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü Kartalspor, Mahmut Köyü Ortaokulu öğrencilerinin spora olan sevdasını güçlendirmek için masa tenisi hediye etti.Kulüp yöneticilerinin katılımı ile Mahmut Köyü Ortaokulu Müdürü Salim Yayla’ya teslim edilen masa tenisi onlarca öğrenciye spor yapma imkanı sağlayacak.

Amatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisi

Afyonkarahisar Amatör Lig’de mücadele eden Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü Kartalspor, Mahmut Köyü Ortaokulu öğrencilerinin spora olan sevdasını güçlendirmek için masa tenisi hediye etti.
Kulüp yöneticilerinin katılımı ile Mahmut Köyü Ortaokulu Müdürü Salim Yayla’ya teslim edilen masa tenisi onlarca öğrenciye spor yapma imkanı sağlayacak. Mahmut Köyü Kartalspor yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, ”Mahmut Köyü Kartalspor Kulübü olarak köyümüzün okuluna masa tenisi hdiye ettik. Öğrencilerimizin, yavrularımızın spora olan sevdasını daha güçlendirmek için Okul Müdürü Salim Yayla beye masa tenisini teslim etmenin sevinci içerisindeyiz. Köyümüzün geleceği olan yavrularımız masa tenisini güle güle kullansınlar. Öğrencilerimizi spora teşvik ediyoruz. Tenis turnuvalarında en iyi yerlerde görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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