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Amatör spor kulüplerine 237 bin TL’lik malzeme desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi, 130 amatör spor kulübüne 237 bin TL değerinde spor malzemesi desteğinde bulundu.Dumlupınar Stadı’nda gerçekleştirilen spor malzemelerinin dağıtım törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Kütahya İl Özel İdaresi, 130 amatör spor kulübüne 237 bin TL değerinde spor malzemesi desteğinde bulundu.
Dumlupınar Stadı’nda gerçekleştirilen spor malzemelerinin dağıtım törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz ile kulüp yöneticileri katıldı.
Verilen desteğin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Ali Çelik, imkanlar dahilinde spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, amatör spor kulüplerinin bu mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.
Vali Çelik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bizim en temel beklentimiz gençlerimizin sporla hemhâl olması. Sporun insanın enerjisini atmaktaki en önemli işlevi kötü alışkanlıklardan uzak tutma görevine doğru evrilmesi. Daha çok ekip çalışması, beraber hareket etme, sporun bütünleştirici yönünü de kullanarak sosyal görev görmesi. Spor sağlığın da bir parçası aynı zamanda. Bunda amatör spor kulüplerimizin ciddi bir katkısı ve emeği var. Organizasyonu zor olan bu işte bütçe bulmak, kaynak bulmak çok zor. Özveri isteyen bir gönül işi yapıyorsunuz. Bütün başkanlarımıza, bu konuda gönül veren herkese teşekkür ediyorum.”
Vali Çelik’in konuşmasının ardından spor kulüplerinin temsilcilerine eşofman, futbol, voleybol, basketbol, hentbol ve goalball malzemeleri verildi.

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